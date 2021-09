Covid-19 : certains départements à la traîne dans la vaccination des 12-17 ans

À Marseille (Bouches-du-Rhône), des infirmières et médecins ont spécialement fait le déplacement dans un collège-lycée pour inciter les jeunes à se faire vacciner contre le Covid-19. Toute la journée, ils ont multiplié les piqûres. Léonie, 17 ans, a au départ un peu hésité, puis elle s'est lancée. "J'espère pouvoir ressortir et faire une vie normale", confie-t-elle. En effet, dès jeudi 30 septembre, le pass sanitaire s'appliquera aussi aux 12-17 ans dans les lieux où il est exigé.

Crispation et défiance

Dans le département, le taux de vaccination des 12-17 ans n'est que de 50 %, contre 70 % dans le reste du pays. Mardi 21 septembre, plus de 100 élèves se sont présentés, mais l'infirmière scolaire, Alina Abdellache, s'est aussi heurtée à des refus de parents. De plus, de nombreux jeunes rencontrés par les équipes de France Télévisions ont fait part de leur crispation et de leur défiance face au vaccin. Beaucoup sont réceptifs aux fausses informations qui circulent. Avec un taux d'incidence de 242 cas pour 100 000 habitants, les Bouches-du-Rhône sont le département de métropole où le virus circule le plus.