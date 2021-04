Covid-19 : bientôt un carnet de santé dans l'application TousAntiCovid

Pouvoir justifier d'un test PCR ou d'un vaccin contre le Covid-19 sera bientôt possible grâce à l'application TousAntiCovid. À l'intérieur, une sorte de carnet de santé dédié au Covid doit permettre de réunir ces documents. Son application commencera dès la semaine prochaine pour les déplacements vers l'Outre-mer et la Corse. Les voyageurs semblent intéressés. "Je pense que c'est bien qu'une application répertorie tout cela, que ce soit plus clair et pratique", témoigne l'un d'entre eux.



Un rôle dans la future stratégie de déconfinement

Pour être téléchargés dans l'application, les tests Covid et certificats de vaccination sont d'abord certifiés par une plateforme gouvernementale en contact direct avec les laboratoires et la sécurité sociale. Un QR code sera généré et scanné par les autorités. Il sera par ailleurs impossible d'y télécharger un faux test PCR ou d'en falsifier un. Le gouvernement envisage que l'application serve de pass sanitaire en France, pour autoriser l'accès à un restaurant ou un festival. L'application pourrait jouer un rôle important dans la future stratégie de déconfinement de l'exécutif.