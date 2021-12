Covid-19 : bien aérer et respecter les gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année

C'est une partition que les Français commencent à connaître : redoubler de prudence pour que le Covid-19 ne vienne pas gâcher Noël. Le pic de la cinquième vague et le variant Omicron sont des menaces importantes. Le Conseil scientifique livre ses recommandations et conseille d'abord de limiter le nombre de convives autour de la table. "On ne va pas être trop serrés, et puis on va ventiler", dit un passant.

Limiter les contacts dix jours avant les fêtes

Aérer, ouvrir les fenêtres au moins dix minutes toutes les heures, une mesure essentielle pour Anne-Laure Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) : "aussi bien Delta qu'Omicron se transmettent par des aérosols et donc ouvrir régulièrement la fenêtre c'est dissiper ces aérosols". Sur le vaccin et la dose de rappel, le Conseil scientifique est très clair : il faut l'effectuer dès que possible. Des tests antigéniques ou des autotests à 5 euros pièce, la veille ou le jour même, c'est justement ce que préconise le Conseil scientifique. Enfin, il recommande de limiter les contacts dix jours avant les fêtes et de renoncer aux rassemblements en lieux clos où l'on fait tomber le masque pour manger et trinquer.