Covid-19 : baisse lente mais constante du nombre de cas

Et si le pire était passé ? Depuis 7 jours maintenant, on observe une baisse lente mais constante du nombre de cas de Covid-19.

Le Covid-19 a semble-t-il atteint son pic. En Ile-de-France, on peut d’ores et déjà parler de décrue, les autres régions devraient suivre dans les tous prochains jours. "Le nombre d’infections va décroître considérablement pendant le mois de février et effectivement au mois de mars, on devrait être à un niveau très bas", prévoit Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique.

Le Paxlovid bientôt disponible en France

En moyenne, sur les 7 derniers jours, 294 452 cas quotidiens ont été recensés, soit une baisse chaque jour de 18 800 cas par rapport à la semaine passée. À l’hôpital, le scénario du pire s’éloigne également. Le variant Omicron, moins dangereux que les précédents, ne sature plus totalement les services d’urgence et de réanimation. L’autre bonne nouvelle vient des laboratoires. Des traitements arrivent, notamment le Paxlovid, une simple pilule qui bloquerait la circulation du virus dans l’organisme. Pour la direction de Pfizer, l’optimisme est de mise. Ce nouveau traitement devrait être disponible en France dès la fin du mois de janvier.