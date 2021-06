Covid-19 : baisse importante des vaccinations en Auvergne-Rhône-Alpes

La file est assez longue dans ce centre de vaccination de Bellay (Ain), mais dans les rangs il n’y a quasiment que des personnes en attente d’une seconde injection : à l’intérieur, ceux qui se sont fait vaccinés à l’Ascension sont bien là pour réitérer. En revanche, du côté des premières injections, il n’y a presque personne. "Au mois de mai c’était noir de monde, il n’y avait plus de chaises disponibles. Il y avait même des gens debout", indique Jean-Marc Kah, médecin. On estime que ce centre de vaccination a perdu 25% de sa fréquentation en quelques jours.

Délocalisation du centre ?

En coulisse, les infirmières qui préparent les vaccins affirment que pour l’instant on ne jette rien. "On a beaucoup de jeunes qui ont envie de sortir, mais les 35-45 ans ne sont pas pour le vaccin", précise Martine Cretinon, infirmière. Les autorités veulent aujourd’hui cibler des publics oubliés. "On envisage éventuellement de mener une opération de délocalisation du centre de vaccination au sein des quartiers en politique de la ville", indique Cécile Peron, directrice du centre de vaccination.