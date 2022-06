Covid-19 : "Avec un virus aussi contagieux que le BA5, les mesures de distanciation, le port du masque et le rappel de vaccination s'imposent", affirme Imad Kansau, infectiologue

Plus de 147 000 cas ont été comptabilisés ce mardi soir par Santé publique France.

"Avec un virus aussi contagieux que le BA5 qui commence à l'emporter, les mesures de distanciation, le port du maque et le rappel de vaccination s'imposent", a estimé ce mercredi 29 juin Imad Kansau, infectiologue à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, alors que le nombre de contaminations au Covid-19 augmentent.

"C'est évident, nous vivons une septième vague. Nous savons pertinemment que l'efficacité de la vaccination commence à diminuer", a-t-il ajouté.

"Je ne suis pas pour une obligation et c'est une décision politique. C'est mieux lorsque les gens ont conscience" du danger. Mais en dehors du milieu soignant "c'est compliqué de faire comprendre aux gens que ce n'est pas que pour eux mais pour le bien de la communauté qu'il faut porter le masque." "On sait très bien que ça diminue de 75% ou plus la contamination, la transmission".

Bien qu'il ne veuille pas imposer les choses, Imad Kansau a estimé que "le rôle du politique va passer par là et imposer le port du masque dans les lieux publics." Cependant, "on n'est pas encore à saturation dans nos services hospitaliers, notamment en réanimation, mais ça peut devenir rapidement une contrainte", constate le praticien.

Avec plus de 147 000 nouveaux cas comptabilisés en 24 heures ce mardi 28 juin par Santé publique France, le niveau de contamination est au plus haut depuis fin avril. C'est 54% de cas en plus qu'une semaine auparavant.