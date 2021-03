Covid-19 : assouplissement des mesures sanitaires en Ehpad

C’est comme une délivrance, un retour à la lumière : les visites sont désormais plus libres en Ehpad, avec la possibilité de sortir au grand air. Depuis ce samedi 13 mars, les familles et les résidents impatients goûtent à une certaine liberté retrouvée. Parmi les nouveautés : le retour des visites en chambre. Pour la première fois depuis longtemps, une famille vient rendre visite à son père dans sa chambre : un retour à plus d’intimité, accueilli avec joie. “On peut mieux se voir, on peut plus se parler, on peut mieux se comprendre", se ravit le résident de 96 ans

Permettre aux familles d’inviter leurs parents

Autre changement : plus de plexiglas pour séparer les familles et les résidents lors des visites dans les espaces communs, et plus d'obligations d'être séparés par des tables. L'établissement autorise même exceptionnellement la visite des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Le protocole assouplit prévoit enfin de permettre aux familles d’inviter chez eux leurs parents.

