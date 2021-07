Covid-19 : à Marseille, des brigades anti-Covid aident les habitants des cités à se faire vacciner

Les brigades anti-Covid, constituées de médiateurs issus d'associations et de professionnels de santé, vont à la rencontre des personnes vulnérables des cités HLM de Marseille (Bouches-du-Rhône) et tentent de les convaincre de se faire vacciner contre le Covid-19.

Au pied d'un immeuble d'une des plus grandes cités HLM de Marseille (Bouches-du-Rhône), mardi 27 juillet, un stand éphémère de vaccination et de test a été installé. La population du quartier d'Air Bel, en situation de précarité, manque parfois d'informations sur la situation sanitaire et sur les vaccins. Un médecin explique alors ce jour-là à quelques habitants comment fonctionne le Covid-19 de manière pédagogique.

Au chevet des plus isolés

Au-delà de l'appréhension face au vaccin en lui-même, la barrière de la langue est également un obstacle à la vaccination. Un couple qui ne parle que syrien a trouvé au sein de la brigade anti-Covid déployée dans le quartier une interlocutrice qui va répondre à leur question. "Il m'a dit qu'il voulait se faire vacciner, donc je l'ai rassuré, je lui ai parlé en arabe, et il est parti chercher sa femme" explique Yasmine Chérif, médiatrice de l'association Santé environnement pour tous (SEPT), qui estime avoir rempli sa mission. Quand les habitants ne se déplacent pas, les médiateurs viennent à eux dans les cas des personnes les plus isolées.