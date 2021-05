Covid-19 : à Lourdes, près de 500 personnes rappelées après avoir reçu un vaccin sous-dosé

A Lourdes, près de 500 personnes ont été rappelées parce qu'elles ont reçu samedi dernier un vaccin sous-dosé, rapporte jeudi 27 mai France Bleu Béarn Bigorre.

Le centre de vaccination concerné s'est aperçu qu'un flacon de vaccin avait été dilué deux fois au lieu d'une. Toutes les personnes ayant reçu une dose ont dû entamer des tests sérologiques pour s'assurer qu'elles sont bien protégées face au Covid-19.

467 personnes ont été rappelées

C'est en se rendant compte d'un écart entre le nombre de personnes vaccinées le jour même et le nombre de doses théoriques administrées, vu le nombre de flacons utilisés, que les responsables du centre de vaccination se sont aperçus de l'erreur. Très vite ils comprennent qu'un flacon a été dilué deux fois, par mégarde. L'erreur est bénigne et sans danger pour celles et ceux ayant été vaccinés ce jour-là. Prévenue, la délégation départementale de l'agence régionale de santé (ARS) a très vite organisé le rappel des 467 personnes.

Ces personnes vont avoir droit à deux tests sérologiques à une dizaine de jours d'intervalle. Les premiers tests ont été effectués ce jeudi et vont se poursuivre jusqu'à samedi. Ensuite toutes ces personnes auront donc droit à un nouveau test sérologique entre le 3 et le 5 juin. La mesure de l'évolution des anticorps dans cet intervalle de temps permettra de savoir s'ils ont reçu un vaccin bien dosé, ou non. Auquel cas celles et ceux n'ayant pas reçu une dose suffisante pourront à nouveau être vaccinés à partir du 7 juin prochain.