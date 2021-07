Covid-19 : 85% des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés

Les malades actuellement hospitalisés à cause du Covid-19 sont-ils vaccinés ? Une nouvelle étude nationale réalisée entre le 31 mai et le 11 juillet dans les services Covid-19 et les réanimations prouvent que non. 85% des personnes hospitalisées à cause du Covid-19 ne sont pas vaccinées contre le Covid-19. La part des personnes vaccinées hospitalisées ne représenterait que 7%. La différence est manifeste chez les 20-30 ans hospitalisés : 92% d'entre eux ne sont pas vaccinés, tandis que seulement 2% le sont. Selon les spécialistes, les jeunes doivent se faire vacciner en masse.

Bientôt une troisième dose ?

L'efficacité du vaccin est-elle amoindrie face au variant Delta ? Oui, selon les autorités sanitaires israéliennes, qui vont proposer une troisième dose de vaccin aux plus de 60 ans. "La décision a été prise sur la base d'analyses approfondies à cause de la montée et du risque lié au variant Delta", déclare un responsable israélien. Deux doses de vaccin ne protégeraient qu'à 40% des risques d'infection. Impossible de dire pour l'instant si c'est à cause de la nature du variant ou bien de l'immunité affaiblie de la population israélienne.