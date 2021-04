Covid-19 : 7,4 millions de Français prioritaires ne sont pas vaccinés

Avant d'élargir la vaccination contre le Covid-19 à un public plus large, les autorités sanitaires veulent cibler les personnes les plus à risques. 7,4 millions de Français prioritaires n’ont pourtant pas encore reçu leur première injection.

Qui sont ces Français qui sont prioritaires pour la vaccination mais ne sont toujours pas vaccinés ? Les équipes de France Télévisions sont allées à leur rencontre. Certains se montrent réticents face au vaccin AstraZeneca. "Je préfère attendre, il me semble qu’il va y avoir des créneaux autres que l’AstraZeneca, donc il y aura aucun problème pour que j’aille me faire vacciner, mais pas maintenant", lance un passant. "Je pourrais le faire, mais je n'en ai pas envie", estime un autre. "Je n’ai pas cherché à prendre un rendez-vous, donc je ne sais pas si j’ai le droit", explique un troisième homme.

Une information qui passe mal

Dans un centre de vaccination de Grenoble (Isère), de nombreux créneaux sont restés disponibles, mercredi 28 avril. Selon les professionnels de santé, l’information sur les critères d’éligibilité passe mal. Les critères changent en fonction des doses disponibles en France. A ce jour, peuvent être vaccinés : les professionnels de santé et les personnes à très haut risque dès 18 ans, les personnes à risque dès 50 ans, et les personnes âgées de plus de 55 ans.