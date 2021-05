Covid-19 : 20 millions de primo-vaccinés

La cadence s’est fortement accélérée depuis une semaine, au rythme de 480 000 injections par jour. Emmanuel Macron s’en est félicité sur Twitter : 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, samedi 15 mai. L’objectif fixé par le gouvernement est donc bien rempli. "Cela conforte les perspectives de sortie de crise, également confortées par l’évolution des données de l’épidémie qui régresse", a expliqué Jean Castex. En effet, depuis le 5 avril, le nombre de patients en réanimation a baissé de 28%, de 5 924 à 4 271 au 15 mai.

30 millions de vaccinés à la mi-juin ?

Dans les centres de vaccination, les gens se pressent même les jours fériés. "Je pense que c’est le moment. De toute façon, à un moment donné, ce sera nécessaire pour voyager et vivre un peu normalement", explique une jeune femme désormais vaccinée. A quatre jours de l’ouverture des terrasses, cinémas, théâtres et commerces, le gouvernement vise le cap des 30 millions de vaccinés à la mi-juin. À ce jour, 25% des plus de 75 ans n’ont pas encore reçu leur première injection. La prudence reste de mise et les gestes barrières sont toujours d’actualité. Il faut attendre deux semaines après la première dose pour échapper aux formes les plus graves de la maladie.