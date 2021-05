Coronavirus : pourra-t-on se faire vacciner sur notre lieu de vacances ?

Va-t-on se faire vacciner sur la place cet été ? À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par exemple, on se demande comment on va gérer les stocks et le personnel pour vacciner les vacanciers. Les touristes de Saint-Malo sont, eux, favorables à l'idée de recevoir leur première dose de vaccin ou leur deuxième injection sur leur lieu de vacances, à l’approche de l’été.

La question du manque de personnel

Chaque été, le nombre de résidents à Saint-Malo quadruple. C’est une affluence que redoute déjà le docteur Jean-Louis Unal, responsable du centre de vaccination de la commune. Même avec des doses supplémentaires, dit-il, il va falloir remplacer le personnel qui partira en vacances et trouver des renforts. "De toutes façons, on ne va pas pouvoir vacciner tous les touristes qui viennent sur notre territoire, (...) les capacités seront limitées. L’idéal serait que les touristes se fassent vacciner dans leur région d’origine", indique-t-il.