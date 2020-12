Coronavirus : les trois types de vaccins

Il y a trois types de vaccin et chaque vaccin a ses avantages et ses inconvénients. Il y a d'abord le vaccin de type ARN Messager, qui arrive fin décembre-début janvier. C'est celui choisi par la France et développé par les laboratoires américains Pfizer ou Moderna. Il a pu être rapidement mis au point, mais il se conserve à - 80°C.

Un vaccin "made in France"

Ensuite, le vaccin à vecteur viral, qui va arriver en février ou mars 2021. Il est développé par Astrazeneca. Il est moins coûteux et plus facile à stocker, mais il est moins efficace pour le moment.

Enfin, le troisième type est le vaccin développé par les Français de Sanofi avec l'Institut Pasteur. Il est basé sur une technologie à base de protéines déjà utilisées contre la grippe saisonnière. Sanofi assure pouvoir en produire un milliard de doses, mais il n'arrivera qu'au printemps.