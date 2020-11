Coronavirus : les résidents des Ehpad seront les premiers vaccinés

La Haute autorité de santé a dévoilé lundi 30 novembre ses recommandations concernant la stratégie de vaccination contre le Covid-19. Les premiers vaccinés seront ceux qui résident dans des établissements pour personnes âgées. Les personnels des Ehpad avec des facteurs de risque seront également prioritaires, soit au total environ 850 000 personnes pour cette première phase. Reste à organiser la campagne de vaccination et à convaincre, car il n'est pas question d'obligation.

Un calendrier qu'il faudra préciser

Au fur et à mesure de l'arrivée des doses, les cercles des bénéficiaires vont s'élargir. Pour la phase deux, tous les plus de 75 ans et les 65-74 ans et personnels de santé à risque seront concernés. La phase trois concernera quant à elle toutes les personnes à risque non vaccinées. Puis les deux dernières étapes permettront d'élargir la vaccination à l'ensemble de la population. Le calendrier et les modalités doivent encore être précisés. Tout dépendra de la disponibilité des vaccins et des informations complémentaires sur leur efficacité.