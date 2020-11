Coronavirus : les personnes âges vaccinées dès fin décembre

Le suspense a été levé mardi 24 novembre concernant le vaccin anti-Covid. "Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Le président a aussi indiqué que la campagne de vaccination débuterait "fin décembre-début janvier". Elle serait d’abord réservée aux personnes âgées et aux plus fragiles. Pour y parvenir, plusieurs vaccins seront utilisés et une seconde génération devrait arriver au printemps. Mais pour débuter la campagne, il faut avoir le feu vert des autorités.

Isolement plus strict des malades

Concernant les tests, le chef de l’État promet des résultats en moins de 24 heures à partir de janvier. Ils souhaitent que les personnes testées positives puissent être isolées de manière plus stricte. Emmanuel Macron a rappelé l’importance de télécharger l’application TousAntiCovid afin de mieux prévenir les contaminations.