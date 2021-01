Coronavirus : l’efficacité du vaccin AstraZeneca pose question

Le mystère continue de subsister autour du vaccin contre le coronavirus élaboré par le laboratoire AstraZeneca. Mardi 26 janvier, deux journaux allemands révèlent que son efficacité ne serait que de 8% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Dans un communiqué, le porte-parole du laboratoire britannique dément et assure que tout ceci est "complètement faux".

Un échantillon encore trop faible pour juger de l’efficacité du vaccin

AstraZeneca annonce que son vaccin a été testé sur 341 personnes âgées de plus de 65 ans. Un échantillon jugé encore trop faible par Anne-Claire Crémieux, la cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP), "pour calculer l’efficacité de ce vaccin". De son côté, l’Agence européenne du médicament doit livrer son verdict en fin de semaine et donc valider ou non son utilisation selon les tranches d’âge.

