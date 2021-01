Coronavirus : le vaccin AstraZeneca moins efficace sur les seniors ?

L’inquiétude grandit autour du vaccin contre le coronavirus élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca. Mardi 26 janvier, deux journaux allemands révèlent que l’efficacité du vaccin ne serait que de 8% chez les plus de 65 ans. Le porte-parole du laboratoire estime que ces informations sont complètement fausses. Le vaccin a été testé sur près de 341 personnes seulement, un échantillon assez faible.

Des révélations difficiles à vérifier

Actuellement, le mystère perdure autour du possible manque d’efficacité. Sur le plateau du 12/13 de France 3, le journaliste et médecin Damien Mascret appelle à la prudence sur ces accusations. Il souligne qu’à l’inverse des vaccins produits par Moderna ou Pfizer, "on n'a sans doute pas suffisamment de données" pour affirmer que le vaccin AstraZeneca n’est pas efficace chez les seniors de plus de 65 ans.

