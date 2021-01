Coronavirus : la variante du virus est-elle inquiétante pour les Français ?

C'est lors d'un match de Coupe d'Europe de rugby que la nouvelle variante du Covid-19 a fait son entrée en France. Au moins neuf membres du club de Bayonne ont été contaminés par les Anglais de Leicester. La souche britannique inquiète : outre-Manche, en un mois seulement, les cas ont été multipliés par quatre. La mutation du virus serait à l'origine de plus de 60% des nouvelles contaminations à Londres (Royaume-Uni).

Un cas détecté en Corse



Si la France n'en est pas là, elle doit se préparer. "En Grande-Bretagne, cette variante circule depuis deux, trois mois, avec une accélération pendant le mois de décembre. Si cette variante arrive en France, de cette force et de cette nature, dans quelques semaines, elle peut être dominante", explique Pr. Mahmoud Zureik, professeur en santé publique et en épidémiologie à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). Ce virus, pas plus virulent, est au moins 50 % plus contagieux : il se propage bien plus vite dans la population, y compris chez les adolescents et les enfants. En Corse, un cas vient d'être détecté sur une personne rentrée de Londres.

