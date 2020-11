Coronavirus : faudra-t-il être vacciné pour reprendre l'avion ?

La compagnie australienne Qantas a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 sera obligatoire pour prendre place dans l'un de ses avions. Même si elle ne fait pas l'unanimité, l'idée pourrait séduire d'autres compagnies aériennes, confrontées à une baisse de 60 % de leur chiffre d'affaires. Un vaccin obligatoire permettrait d'éviter les quarantaines et de rouvrir des lignes. Mais est-ce vraiment légal ? "Je ne pense pas qu'une compagnie aérienne, de son propre chef, ait la compétence juridique pour imposer ça à des passagers sans que ça n'ait été avalisé par des autorités administratives", avance Me Guy Pierre Caron, avocat au barreau de Paris.

Un passeport sanitaire unique

Pour éviter que chaque compagnie dicte ses propres règles, l'Association du transport aérien propose quant à elle un passeport sanitaire unique, une application sur smartphone qui recenserait les vaccins et les tests Covid de chaque passager. L'association espère convaincre au plus vite plusieurs États, et lancera un test de son application dans les prochaines semaines.

