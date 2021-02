Coronavirus : Fabien Roussel (PCF) dénonce l'absence de "lisibilité" du gouvernement

Le monde des arts et de la culture “a besoin de lisibilité dans cette période, d’avoir des perspectives pour avril ou mai, or aujourd’hui on ne voit rien. La sortie du tunnel n’est pas là", dénonce Fabien Roussel dans les "4 Vérités" de France 2 mardi 9 février.

Emmanuel Macron "fait le pari de ne pas confiner le pays et d’avoir un nombre de contaminés et de décès élevés. Le coût sanitaire pour le pays est important et en plus il n’y a pas de lisibilité pour la suite", s'indigne encore le secrétaire national du Parti communiste français.

Le PCF veut des vaccins universels

Le député du Nord "va demander dans la journée au président de la République de s’adresser à l’OMC et à l’OMS pour enclencher l’article 31 du Code de la propriété intellectuelle qui permet de lever les brevets sur les vaccins. Grâce à une licence publique, les pays pourraient produire librement les vaccins" contre le Covid-19. "L’Inde et l’Afrique du Sud le réclament pour la population. L'UE doit le faire aussi", estime-t-il.

"Rien n’est décidé pour la présidentielle de 2022. Il y a besoin de porter un projet communiste qui sorte de ce système capitaliste, mais sans outrance et sans excès, en étant respectueux de tous et de toutes", explique Fabien Roussel.

C. Roux