Coronavirus : des doses du vaccin administrées à Dijon

Dans la matinée du dimanche 27 décembre, les doses de vaccin contre le coronavirus étaient attendues à l'Ehpad de Champmaillot, au Centre gériatrique du CHU de Dijon (Côte-d'Or). "Ces doses de vaccin vont ensuite être acheminées vers la salle de vaccination, et dans cette salle, tout à l'heure, à 14 heures, il devrait y avoir une dizaine de résidents qui vont être vaccinés", rapporte le journaliste France Télévisions Valentin Chatelier, en direct de Dijon dans la matinée, pour le 12/13 de France 3.



Une région particulièrement touchée par la seconde vague



Un médecin âgé de plus de 65 ans, considéré comme fragile, et qui travaille dans cet établissement, recevra lui aussi une dose du vaccin Pfizer-BioNTech. "Dijon et la région Bourgogne-Franche-Comté n'ont pas été choisies par hasard", note le journaliste : la région a été particulièrement touchée par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, et présente le taux d'incidence le plus élevé de France.

