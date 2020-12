Coronavirus : début de la campagne de vaccination aux États-Unis

Les vaccins sont prêts à être livrés. Les doses du laboratoire Pfizer/BioNTech vont partir aux quatre coins des États-Unis lundi 14 décembre, peu après l’autorisation en urgence du vaccin américain dans le pays. Celui-ci déploie tous les moyens pour acheminer les trois millions de doses. Les camions UPS et FedEx ont été réquisitionnés pour l’opération baptisée "Warp Speed".

150 sites livrés lundi

Les vaccins doivent impérativement rester à -70°C. Les congélateurs géants sont à manier avec précaution. Dès lundi, la campagne de vaccination commence en priorité par les pensionnaires des maisons de retraite et les professionnels de la santé. 150 sites seront approvisionnés lundi et plus de 500 autres d’ici à mercredi.

Le JT

Les autres sujets du JT