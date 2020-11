Coronavirus : après Pfizer, Moderna annonce un vaccin efficace

Un nouveau vaccin efficace à 94,5 % contre le coronavirus, c’est la promesse du laboratoire américain Moderna, faite lundi 16 novembre. Pas d’effets secondaires graves, une efficacité plus élevée que tous ses concurrents et une conservation plus facile au réfrigérateur et non dans des congélateurs spéciaux. Les négociations sont en cours pour l’achat de doses avec l’UE.

Des vaccinations dès décembre

Au mois de juillet, le Conseil scientifique en France avait listé les personnes prioritaires à la vaccination : personnel soignant, commerçants et personnes âgées. Une consultation est en cours jusqu’au 30 novembre. Au Royaume-Uni, l’hôpital public doit se tenir prêt à vacciner dès le 1er décembre. L’Allemagne prévoit une campagne début 2021. 71% des Allemands se disent prêts à se faire vacciner contre la maladie.