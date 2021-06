Cluster de variant indien à Strasbourg : une opération vaccination pour stopper la propagation

L’Agence régionale de santé du Grand Est a décidé d’agir en plein cœur du quartier étudiant de Strasbourg (Bas-Rhin). Samedi 12 juin, dans la soirée, des médiateurs alertaient sur la présence du variant indien dit Delta dans le quartier. Le virus a été détecté dans l’école d’arts de la ville, avec quatre cas positifs et 43 cas contacts.

Des créneaux de vaccination pour les étudiants

Les autorités veulent stopper au plus vite la propagation de ce variant, jugé très contagieux. "Il risque de se diffuser plus vite dans la population. Une personne qui est contaminée va plus facilement transmettre ce virus à plus de personnes qu’avec les autres variants", explique le professeur Yves Hansmann, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Strasbourg. En urgence, l’ARS a décidé de réserver des créneaux de vaccination pour le public étudiant fréquentant le quartier.

