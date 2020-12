Climat : "Les engagements ne font pas les décisions concrètes"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Il y aura une vigilance sur le vaccin contre le Covid-19, mais on n’a pas le choix si on veut s’en sortir". Delphine Batho fait "plutôt confiance aux agences du médicament". "Tant que le vaccin n’est pas là, on doit continuer à faire preuve de civisme, continuer de respecter les consignes", ajoute la présidente de Génération Ecologie dans les "4 Vérités" lundi 14 décembre.

Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur le climat lundi soir. Selon l’écologiste, "il est empêtré. Il n’a aucune raison d’être aussi cassant et méprisant avec des citoyens qui n’ont rien demandé à personne. Ils ont été tirés au sort travaillé des mois. Ils n’ont pas produit un 'truc' comme il a dit", vitupère-t-elle. "Il a déjà fait preuve de plus de diplomatie à l’égard de dictateurs", lâche-t-elle.

"Ça révèle la façon dont le président de la République considère l’écologie, comme un terrain de manipulation, de manœuvres politiciennes, pour se dérober aux responsabilités", poursuit Delphine Batho.

"Il y a une opportunité historique avec cette pandémie. On a des marges de manœuvre financières pour transformer notre société et notre économie qui n’ont jamais existé et on est en train de passer à côté", déplore l’ancienne ministre. "Il y a une urgence à ce que, désormais, chaque décision prise chaque jour soit respectueuse d’une règle d’or climatique."

L’UE s’est entendue sur de nouveaux objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les engagements ne font pas les décisions concrètes. "Toute avancée est bonne à prendre, mais ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on sait de l’accélération du changement climatique", conclut Delphine Batho.