Bouches-du-Rhône : des touristes vaccinés sur leur lieu de vacances

Une vacancière venue des Yvelines a reçu sa seconde dose du vaccin Moderna contre le Covid-19 à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, sur son lieu de vacances, samedi 3 juillet. "Si ça permet à plus de monde d'être vacciné, je suis pour, et en plus dans ces centres, il y a moins de monde, c'est fluide", explique-t-elle. 200 injections sont faites ici chaque jour, notamment sur des touristes de passage.

Des renforts en cas de besoin

L'équipe du centre de vaccination sera renforcée en cas d'augmentation de la demande, selon Agnès Gatto, sa responsable. "Il y a beaucoup d'infirmiers et de médecins qui sont prêts à venir", assure-t-elle. La station balnéaire devrait accueillir de nombreux touristes cet été ; habituellement sa population de 6 000 habitants double à cette saison. Face à la menace du variant Delta, convaincre les vacanciers de se faire vacciner fera partie de la lutte contre le retour du Covid-19.