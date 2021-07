Bas-Rhin : un groupe hospitalier porte plainte après de faux certificats de vaccination anti-Covid-19

Le groupe hospitalier a pu détecter ces fraudes grâce à un filigrane non imprimable et non reproductible inscrit sur les certificats originaux.

Le groupe hospitalier Saint Vincent (GHSV), composé notamment des trois cliniques strasbourgeoises et d'une quatrième à Schirmeck (Bas-Rhin), a porté plainte mercredi 7 juillet après la découverte de reproduction frauduleuses de ses certificats de vaccination contre le Covid-19. "J'ai été appelé par une équipe de journalistes travaillant sur ces fraudes", explique le directeur du GHSV Frédéric Leyret à France Bleu Alsace. "Ils se sont faits passer pour des clients qui recherchaient un faux certificat de vaccination et ils sont tombés sur un de nos certificats modifié."

Si les éléments modifiés sont grossiers selon le groupe hospitalier, "cela peut parfaitement faire illusion pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'original", explique le directeur. Le GHSV a également pu détecter ces reproductions frauduleuses grâce à un filigrane non imprimable et non reproductible inscrit sur les certificats originaux.

Le groupe hospitalier Saint Vincent collabore avec l'ARS et la préfecture

"Au moment où on a des variants assez contagieux qui arrivent, quelqu'un qui fait croire qu'il est immunisé et protégé alors que ce n'est pas le cas, c'est très dangereux !", alerte Frédéric Leyret qui pointe l'irresponsabilité des auteurs, receleurs et des utilisateurs de ces fausses attestations de vaccination. "Ils se mettent en danger eux-mêmes mais surtout ils mettent en danger les autres !"

Le groupe hospitalier Saint Vincent collabore ainsi avec l’Agence régionale de santé, la préfecture du Bas-Rhin et les services de police pour faire cesser rapidement ces malversations. Il rappelle que depuis le début de l'épidémie, il y a eu jusqu'à 400 décès par jour.