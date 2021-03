AstraZeneca réservé aux plus de 55 ans : le nouvel avis de la HAS "plutôt rassurant", juge l'infectiologue Odile Launay

L'infectiologue réagit au dernier avis de la Haute Autorité de santé vendredi, qui recommande la reprise de la vaccination avec les doses d'AstraZeneca uniquement pour les personnes de 55 ans et plus.

"Il est plutôt rassurant de voir qu'en fonction des données disponibles, on peut adapter et préciser la stratégie" de vaccination, estime la professeure Odile Launay, infectiologue et membre du comité scientifique vaccins Covid-19, après l'avis de la Haute autorité de Santé publié vendredi 19 mars. Elle donne son feu vert à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca, mais recommande de le réserver aux personnes de 55 ans et plus.

"Maintenant, nous avons des données 'en vie réelle', qui permettent à la fois de confirmer l'efficacité chez des gens plus âgés et de mettre en évidence des cas très rares de complications, chez des jeunes, qui n'avaient pas été vus au cours des essais", poursuit l'infectiologue.

"Il paraît donc tout à fait légitime de réserver ce vaccin aux plus âgés." Odile Launay à franceinfo

Odile Launay ne se montre par ailleurs pas surprise après la suspension ce vendredi de la vaccination avec AstraZeneca en Finlande, malgré le feu vert hier de l'Agence européenne du médicament. "Il est tout à fait possible que ces effets observés de façon exceptionnelle soient liés à des facteurs génétiques et qu'ils soient plus fréquents dans les pays du nord de l'Europe", avance-t-elle. "Cela pourrait justifier une attitude de prudence dans ces pays."

L'infectiologue estime enfin que l'objectif des 10 millions de Français vaccinés à la mi-avril, encore rappelé vendredi par le Premier ministre, est un défi. "On ne doit plus être très loin des six millions de doses", explique-t-elle. "Je pense que c'est un challenge de pouvoir vacciner quasiment quatre millions de personnes dans les trois semaines qui viennent. Mais si tout le monde s'y met, que l'organisation se met en place, on ne devrait pas en être très loin", juge Odile Launay.