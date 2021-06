ARN messager : Sanofi investit plus de 2 milliards d’euros

Après avoir pris du retard sur le vaccin anti-COVID, Sanofi ne veut pas louper le coche de l’ARN messager. Le groupe pharmaceutique a annoncé mardi 29 juin investir deux milliards d’euros sur cinq ans pour la recherche et le développement de cette technologie. Pour rester dans la course, le laboratoire français annonce la mise en place de deux sites dédiés à ces recherches : Cambridge, aux Etats-Unis et un autre près de Lyon.



Un vaccin “classique” à la fin de l’année



Concurrence oblige, Sanofi reste discret sur ses ambitions concernant l’ARN. “Ça fait plus de dix ans que ces sociétés ont investi massivement dans cette technologie et ils ont mis plus de dix ans à arriver à un niveau de maîtrise de cette technologie, explique Frédéric Bizard, économiste expert en protection sociale. Il faut une alliance pour peser sur le marché mondial. Je crains que Sanofi seule, ce ne soit pas suffisamment puissant.”

Pour l’instant, le groupe essaie de rattraper son retard. Le vaccin “classique” de Sanofi contre le COVID-19 devrait être commercialisé à la fin de l’année. Et celui utilisant l’ARN messager en est au début des essais sur l’homme.