Jusque-là, la vaccination des enfants de 12 ans et plus était conditionnée à l'accord des deux parents, ou des deux titulaires de l'autorité parentale. Depuis l'adoption définitive de la loi sanitaire, une seule autorisation suffit, et les adolescents de plus de 16 ans peuvent se faire vacciner sans l'accord de leur parent.

Cette situation pourrait entraîner des conflits chez des couples ou entre ex-conjoints. Désormais, si vous êtes en désaccord sur la vaccination, l'autre titulaire de l'autorité parentale pourra se passer de votre avis. Est-ce votre cas ? Votre témoignage intéresse franceinfo. Nous vous invitons à partager votre expérience.

