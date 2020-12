Entre le besoin de transparence, la nécessaire pédagogie et les doutes qui peuvent exister concernant les vaccins contre le coronavirus, il n'est pas toujours facile pour les soignants d'aborder le sujet.

La campagne française de vaccination a débuté. Le vaccin contre le Covid-19 mis au point par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, premier vaccin à ARN messager, a été administré, dimanche 27 décembre, dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran (Seine-Saint-Denis) et à Dijon (Côte-d'Or). Dans ces deux structures, des résidents et des soignants ont reçu les premières doses du vaccin.

Mais pour certains soignants, des doutes subsistent encore face à ce vaccin mis sur le marché rapidement et avec une nouvelle technique. Pourtant, le gouvernement avait prévenu que les soignants seraient en première ligne de la stratégie vaccinale développée par la France. Il faut à la fois rassurer les patients tout en se montrant transparent. Dès lors, quel discours les soignants doivent-ils tenir face à leurs patients ? Faut-il exposer toutes les données liées aux vaccins à des publics âgés ou faire preuve de vulgarisation ?

Vous pouvez témoigner en complétant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra rester anonyme. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent vous rappeler, si vous le souhaitez. Celles-ci resteront confidentielles.