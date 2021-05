Franceinfo souhaite recueillir les témoignages de personnes qui ont pu être vaccinées alors qu'elle n'entraient théoriquement pas dans les critères édictés par les autorités de santé et le gouvernement.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 est ouverte depuis le 1er mai à l'ensemble des personnes majeures présentant une comorbidité, sans demande de justificatif. Un élargissement salué par ces personnes vulnérables, qui peuvent davantage développer une forme grave de la maladie. Mais à cette date, certaines personnes n'entrant pas dans cette catégorie, ni dans les autres précédemment listées par le gouvernement, ont déjà pu se faire vacciner.

Pour éviter le gaspillage de doses, des médecins généralistes ou des centres de vaccination font des exceptions et les témoignages de personnes non prioritaires mais vaccinées se multiplient. Vous avez attendu devant les vaccinodromes pour savoir s'il restait des doses inutilisées de vaccins ? Vous vous étiez inscrit sur une liste d'attente et vous avez été appelé car un rendez-vous pris par une autre personne n'avait pas été honoré ? Vous avez tenté votre chance en vous présentant dans un centre après avoir menti sur votre âge ? Vous ne saviez pas que vous n'étiez pas prioritaire ? Racontez-nous.

Vous pouvez écrire à franceinfo en répondant au questionnaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent éventuellement vous rappeler. Ces dernières resteront bien entendu confidentielles.