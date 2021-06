Annulation de la braderie de Lille : "On ne peut pas prendre le risque", d'organiser un tel événement, estime la fédération lilloise du commerce

"On ne peut pas prendre le risque avec un taux de vaccination qui est malheureusement trop bas dans les Hauts-de-France, d'organiser un événement européen avec un million et demi à deux millions de personnes", reconnaît sur franceinfo mardi 29 juin Romuald Catoire, président de la fédération lilloise du commerce, après l'annonce de l'annulation pour la deuxième année consécutive de la braderie de Lille par la mairie à cause de l'épidémie de Covid-19. "D'ici septembre", on espère "que la vaccination va progresser. Et à partir de là, on pourra imaginer, en plus de la braderie des commerçants, des évènements qui rendront la ville très attractive", espère Romuald Catoire.

franceinfo : Comprenez-vous que le principe de précaution soit invoqué dans cette annulation ?

Romuald Catoire : Oui. Et on ne doit le remettre en question parce que si on remonte un peu plus d'un an en arrière, personne ne croyait au premier confinement, encore moins au deuxième. Et puis, on a passé l'étape du troisième et on ne pourra pas en subir un quatrième. Donc on ne peut pas prendre le risque avec un taux de vaccination qui est malheureusement trop bas dans les Hauts-de-France, d'organiser un événement européen avec un million et demi à deux millions de personnes. On voit ce qui se passe dans d'autres grandes villes d'Europe qui freinent de toute urgence. Il est hors de question qu'on prenne le moindre risque sur Lille.

Le commerce a été fortement impacté par cette crise sanitaire et l'annulation de la braderie en 2020 et 2021 n'arrange rien. Allez-vous être indemnisés ? Y aura-t-il un manque à gagner important ?

Ça représente, selon les activités, jusqu'à un mois de chiffre d'affaires. Cela dit, l'année dernière, la braderie des commerçants, même si elle n'était pas une vraie braderie, avait quand même joué son rôle de petite poire pour la soif. Dès demain, on va travailler avec la Ville pour optimiser cette braderie des commerçants.

Comment ça va-t-il se dérouler, en avez-vous une petite idée ?

On va trouver plein d'idées pour la rendre plus attractive, tout en respectant les gestes barrières et les consignes sanitaires. D'ici septembre, on peut imaginer que la vaccination va fortement progresser. C'est ce qu'on souhaite tous. Et à partir de là, on pourra imaginer, en plus de la braderie des commerçants, la braderie de la bande dessinée des Beaux-Arts, etc... Organiser des évènements qui rendront la ville très attractive. Dès demain, on s'investit à 200 % sur cette braderie des commerçants.