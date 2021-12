Allemagne : la "2G+" pour freiner la propagation du Covid-19

"C’est l’obligation désormais non seulement d’être totalement vacciné, mais en plus de présenter un test négatif réalisé le jour même", résume le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Berlin. Il rappelle que cela est déjà obligatoire pour rentrer dans les restaurants, dans certaines régions en Allemagne, et également dans les discothèques. "Ça sera obligatoire dès demain à Berlin dans les salles de spectacle ou les cinémas, et tous les établissements qui le souhaitent peuvent déjà l’imposer", détaille-t-il.

Efficace pour limiter la transmission du virus

Cette règle a déjà été imposée, il y a quelques semaines, par certains marchés de Noël. "Difficile de dire si cette règle 2G+ est efficace pour limiter la transmission du virus", indique le journaliste. Une certitude néanmoins : depuis une dizaine de jours en Allemagne, on constate une nette diminution du nombre de nouveaux cas.