Agde : la station balnéaire se prépare à vacciner les touristes en masse

Agde, dans l'Hérault, multiplie sa population par 10 chaque été. Jusqu'à 270 000 touristes pourraient décider de se faire vacciner contre le Covid-19 sur leur lieu de vacances. Un centre de vaccination s'est organisé en conséquence, et pourra réaliser 2 500 injections par semaine tout l'été. Une famille de la région lyonnaise a profité de son temps libre pour sauter le pas. "On a fait vacciner toute la famille, comme ça on est tranquilles pour la rentrée", justifie le père de famille.

Des saisonniers vaccinés en priorité

Une touriste de Belfort reçoit sa deuxième injection et évite ainsi un aller-retour sur son lieu de résidence. "C'était plus pratique", confirme-t-elle. Pour faire face à la demande, le centre a commandé 1 000 doses par semaine. Le personnel médical vaccine sur rendez-vous. Des créneaux spéciaux sont réservés aux saisonniers qui travaillent à Agde, environ 5 500 chaque année. Une mesure prise par la ville pour rassurer les touristes.