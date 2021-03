À Toulouse, la vaccination avec AstraZeneca va reprendre mais les patients sont réservés :"Ça ne donne pas envie d'y aller !"

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus Covid-19 est "sûr et efficace" et n'est pas lié à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi 19 mars l'Agence européenne des médicaments. Le régulateur européen a toutefois indiqué ne pas être en mesure d'"exclure définitivement" un lien entre le vaccin AstraZeneca et des troubles de la coagulation rares.

>> Vaccin d'AstraZeneca : comment les polémiques ont empoisonné la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le Premier ministre a annoncé la reprise des vaccinations avec le produit AstraZeneca dès vendredi après-midi, mais à Toulouse, les patients s’interrogent. Surtout si c’est pour avoir une piqûre d’AstraZeneca. Angélique, venue faire un test PCR dans une pharmacie de Muret, est très partagée : "Cela a été fait un peu rapidement, soupire-t-elle. Si je suis obligée, s'il le faut, je me ferai vacciner. Sinon, on aura moins de droits que les autres, cela va être un compromis."

"Tout a été dit, s'exclame de son côté Christine Riveille. Tout et son contraire : la veille on nous annonce qu'il est fiable, mais le lendemain on nous dit qu'on ne le fait plus. Ça ne donne pas envie d'y aller ! Ce vaccin là, je ne le ferai sûrement pas."

Si cela nous permettait de revivre normalement, je reverrais la question et dans ce cas j'irais me faire vacciner, mais pas avec l'AstraZeneca... Christine Riveille à franceinfo

Du coup, Philippe Vergne, président pour l’Occitanie du syndicat des pharmaciens de France essaie de rassurer les patients de sa pharmacie à Muret : "Je m'attendais à avoir un déferlement d'appels et de désistements, indique le pharmacien. En fait, les gens ont appelé pour se renseigner et je leur ai expliqué qu'il y avait très peu de cas et qu'énormément de personnes avaient été vaccinées, ne serait-ce qu'en Angleterre." La vaccination va donc reprendre mais médecins et pharmaciens vont devoir convaincre de continuer à utiliser un vaccin dont les patients doutent.