Vaccin contre le Covid-19 : le retard de livraison des doses Pfizer-BioNTech est "tout à fait logique", explique un fabricant

Le retard de livraison d'une semaine des doses de vaccin Pfizer-BioNTech est "tout à fait logique", explique dimanche 17 janvier sur franceinfo Franck Grimaud, directeur général de Valneva, société de biotechnologies franco-autrichienne qui développe un vaccin contre le Covid-19.

"La production d'un vaccin est un processus très complexe, passer d'une production pour des essais cliniques à une production massive est un effort considérable. Il y a la fourniture des matériaux, des plastiques, des poches, des seringues : toute la chaîne industrielle est sous pression", souligne Franck Grimaud.

Un premièrel livraison de vaccin à l'automne

Valneva finalise par ailleurs le développement de son vaccin : "Nous sommes les seuls en Europe à utiliser une technologie classique, similaire au vaccin contre la grippe, de virus inactivés" contrairement aux techniques à ARN messager, utilisées par Pfizer-BioNTech. "On négocie la livraison de 60 millions de doses pour l'ensemble des pays européens, on espère aboutir dans les un ou deux mois à venir", prévoit Franck Grimaud, évoquant une livraison en octobre 2021 au Royaume-Uni et avant la fin de l'année en Europe.

L'efficacité du vaccin, encore au stade des essais cliniques, n'est pas encore établie. "On espère arriver autour de 75 à 90%, seuls les essais cliniques pourront le dire", assure le directeur, qui souhaite un vaccin à protection "longue" et qui protège des variants du coronavirus, apparus et susceptibles d'apparaître.