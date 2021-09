Vaccin contre le Covid-19 : la troisième dose dans les Ehpad à partir du 13 septembre

Dans l'Ehpad Mon Repos, à Sartrouville dans les Yvelines, tous les pensionnaires sont vaccinés, à l'exception d'une résidente. À partir de lundi 13 septembre, ils recevront leur troisième dose du vaccin contre le Covid-19. Pour la directrice de l'établissement, c'est une étape importante. "On n'aimerait pas revivre ce qu'on a vécu pendant la première vague ", se souvient Vanessa Rhino. Car la vaccination permet aussi aux résidents de reprendre une vie sociale. "On peut sortir, je suis allée chez mon fils (...) c'est une semi-liberté retrouvée", sourit Madeleine, 95 ans.



Un vaccin dans le nez en 2022 ?

Tandis que la vaccination pour la troisième dose débutera lundi 13 septembre dans les Ehpad, à terme, le vaccin contre le Covid-19 pourrait être administré par spray nasal. Plusieurs laboratoires, français et indiens notamment, réalisent des études. Et aussi "AstraZeneca qui a une version de vaccin injectable qui est sous forme nasale et qui vient de commencer des essais chez l'homme", explique le journaliste et docteur Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3. "Avec ces vaccins dans le nez, on agit directement sur la porte d'entrée donc on pense qu'il y aura une meilleure immunité et une meilleure protection. Maintenant, il va falloir confirmer qu'il y a aussi une bonne protection contre les formes graves, les formes pulmonaires. On aura la réponse probablement en 2022", ajoute-t-il.

Parmi nos sources :

Scientific Reports

Environmental Health Perspectives