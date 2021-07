Vacances : partir l'esprit léger

Alors que le variant Delta sévit de plus en plus, les vacanciers français choisissent tout de même de prendre des congés.

À Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) les premiers touristes sont arrivés avec l’idée de profiter de la plage et du soleil « On a regardé et dans le sud il y a du soleil, alors on s'est dit pourquoi pas Antibes et la Côte d’Azur ». Dans les gares, la plupart des trains affichent complet. Mais dans l’esprit des vacanciers, entre détente et soleil, le variant delta n'est jamais bien loin et avec lui toute l’incertitude qu’il peut créer « c’est une parenthèse, mais on ne sait pas trop ce qui se passera en septembre ».

Aucune crainte sur les pays étrangers

À l’aéroport de Roissy, certains, malgré les recommandations du gouvernement, ont tout de même décidé de partir que ce soit en Espagne ou au Portugal, et sans trop y penser « on est vacciné, on a quand même envie de voyager, on ne veut plus réfléchir à tout ça.» Selon un récent sondage, 82% des vacanciers prévoient de rester en France cet été.