Vacances : les Français préparent déjà leurs déplacements

Après plus de deux mois et demi de confinement, chacun est en train de reprendre goût à sa vie d'avant. Ce sera surtout le cas mardi 2 juin, avec le lancement de la phase 2 du déconfinement. Sur la plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ça sent déjà l'été.