Vacances : les Français hésitent à partir à l'étranger

Avec le déconfinement et la levée progressive des mesures, l'envie de partir à l'étranger se fait de plus en plus pressante pour les Français. Ils sont toutefois aussi nombreux à hésiter.

Après quatre mois de fermeture de son agence de voyages, Tiphaine Heem entrevoit enfin un peu de lumière. De nouvelles destination sont proposées, comme un étonnant Lille (Nord) - Îles Canaries en vol direct. Mais l'éventail de destinations reste limité à l'Union Européenne, le but étant de proposer des vacances sereines. "La gestion des annulations et des remboursements, ça a été terrible. On ne veut pas revivre ça. On veut vraiment que les gens qui réservent soient des voyages certains et sécurisés au niveau sanitaire pour les clients", grince Tiphaine Heem.

L'été 2021 en France

D'ici la semaine du 6 juin, le gouvernement devrait annoncer une nouvelle liste de pays accessibles aux touristes français, de quoi inciter un peu plus au voyage. Les Lillois croisés par la rédaction du 13 heures ne sont pas particulièrement enclins à quitter l'hexagone. "Pourquoi pas l'Espagne, la Grèce, mais bon... pour le moment, je pense qu'on ne vise que la France", dit une passante. "Je vais me contenter de la mer du Nord", en dit une autre. L'obligation de faire un test PCR pour le retour en France reste un frein à la réservation. Plus que jamais, les réservations se décideront en dernière minute, quand d'autres se contenterons de l'exotisme local.