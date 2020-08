Vacances : le large en famille

Partir, quitter la côte, et se laisser envoûter par la Méditerranée. Des vacances extraordinaires au large des côtes marseillaises. La famille Lopez pratique souvent la voile, mais sur toute une semaine c'est la première fois. "On a décidé ça pendant le confinement, dans le sens où on s'est dit 'si on est sur un bateau, on sera tranquille, et on aura pas besoin de porter de masque'", explique le père, Jean-Bastien.

2000 euros pour une semaine

Ce jour-là, l'équipage familial prend la direction des Calanques. La mer est calme, l'occasion d'expliquer aux enfants les rudiments de la navigation. "Je peux pas conduire une voiture, mais je peux conduire un bateau", s'amuse la petite fille de la famille. La famille Lopez a déboursé 2000 euros pour vivre une semaine sur ce bateau, et elle ne regrette pas son choix.

