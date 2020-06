Vacances : la SNCF se prépare

Petit à petit, les Français retournent prendre le train. Alors que la direction de la SNCF avait dû batailler pour pouvoir à nouveau proposer, dans une France déconfinée, 100% des sièges de ses trains à la vente, les voyageurs commencent à reprendre le chemin de leur gare. "Ça commence à se remplir, mais moins que l'année dernière à la même période", explique la journaliste Lilya Melkonian, en direct de la gare de Lyon, à Paris.

"Les Français achètent leurs billets à la toute dernière minute"

"Il faut dire qu'avec cette crise du Covid-19, les Français achètent leurs billets à la toute dernière minute. Ils attendaient sans doute de voir l'évolution de l'épidémie et surtout la levée des restrictions de déplacements. Du coup, la SNCF enregistre un taux de remplissage de plus de 50% sur les premiers weekends de juillet. C'est plus qu'espéré, disent-ils, mais actuellement, seuls 70% des trains circulent, contre 95% en temps normal", poursuit la journaliste.

