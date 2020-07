Vacances : la Bretagne a la cote

C. Aubeile, J. le Bot, C. Le Calvé

C. Aubeile, J. le Bot, C. Le Calvé France 3 France Télévisions

Un simple coup d'œil aux plaques d'immatriculation le confirme : les touristes sont bel et bien arrivés et ils sont venus en nombre. Au guichet des vedettes de l'île de Batz, une file d'attente interminable se profile. Les touristes doivent patienter 1 heure et demi avant de pouvoir embarquer. Même ceux qui habitent sur place depuis trente ans n'en reviennent pas. "Je n'ai jamais vu autant de monde faire la queue pour aller à l'île de Batz. C'est pratiquement le double de ce qu'on voit un jour de fête", affirme un Roscovite.



Des Bretons parmi les touriste

Les vedettes s'activent dans un ballet incessant pour déposer en quelques heures les passagers sur cette île de 300 habitants. Parmi eux, une famille costarmoricaine a préféré repenser complètement ses vacances, Covid oblige. "Vu les circonstances, on a préféré jouer local en se disant 's'il se passe quelque chose, au moins on est plus près'", explique la mère. Les vacances tout de suite et pas trop loin de chez soi, ce sera peut-être le signe distinctif de cet été 2020. L'île de Batz en solution de rechange aux Caraïbes ? Et pourquoi pas.