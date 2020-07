Vacances : de la détente, mais pas de relâchement face au coronavirus

À Lacanau (Gironde), c’est déjà le temps des premiers vacanciers, sous le signe de la détente, mais pas du relâchement. Car le covid-19 est encore bien présent dans tous les esprits. Au Lacanau surf Club, Fabien de Morais, moniteur, déclare : "personne dans les toilettes, personne dans les douches, tout le monde se change dehors avec sa petite serviette".

Des planches de surf régulièrement désinfectées

Des séances de découvertes sur les planches de surf régulièrement désinfectées. Une véritable bouffée d’air pour une famille de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) qui a décidé d’avancer d’une semaine ses vacances d’été. Selon Olivier Baubet, le père de cette famille : "on est un partis un peu plus tôt car les vacances de ma fille étaient anticipées et les tarifs de location étaient un peu moins chers."





