VIDEO. Vacances : comment s'organisent les colonies à l'heure du coronavirus ?

Derniers préparatifs avant l'arrivée d'une centaine d'enfants de 6 à 17 ans sur les îles du Frioul (Bouches-du-Rhône). Cette année, la colonie de vacances devient apprenante. On apprend tout en s'amusant. Un dispositif labellisé par l’État pour permettre à tous de souffler après le confinement lié au cornavirus. "Cela va pouvoir partir de l'activité baignade. On va pouvoir se balader sur les sentiers balisés et participer à des exercices de science", explique Lætitia Alcaraz, membre de la ligue d'enseignement des Bouches-du-Rhône.

Réorganiser le programme

Une bouffée d'air pour couper enfin avec son téléphone portable et les écrans. Des ateliers numériques permettront de mieux maîtriser ces outils du quotidien. "Les jeunes ont plus une habitude de loisirs avec l'ordinateur qu'une habitude de travail. On veut utiliser leurs connaissances manipulatoires de l'objet, mais pour faire autre chose", précise Julien Siles, référent numérique éducatif à la ligue de l'enseignement.

Mais avec la crise sanitaire, il a fallu tout réorganiser en temps record : masques, gel hydroalccolique. Le nouveau protocole impose aussi que les enfants soient tête-bêches sur les lits superposés.

