"Vacances apprenantes" : la colonie de Gouville-sur-Mer mêle travail et plaisir

C'est le top départ d'une journée de frissons. Des enfants âgés de 12 à 13 ans, originaires de Paris et du nord-ouest de la France, ont opté pour une colonie de vacances un peu particulière à Gouville-sur-Mer (Manche). Dans cette "colo apprenante", des cours de sciences sont dispensés en plus du maniement du char à voile. L'objectif ? Réviser les leçons du collège après un long arrêt des cours en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Des règles sanitaires strictes

Une situation sanitaire qui a poussé la colonie à s'adapter. "On a des groupes d'enfants constitués qui ne vont pas du tout se croiser du séjour et dont on va limiter les interactions", explique devant les caméras de France 2 Guillaume Masson-Blain, directeur de la colonie. Le centre affiche complet jusqu'au 21 août prochain.

