Université : des étudiants malades ou cas contacts sommés de se présenter à des examens

À la Maison des examens d’Arcueil (Val-de-Marne), des centaines d’étudiants étaient entassés avant de passer un examen d’anglais pour leur BTS. Dans ces conditions, difficile de respecter les gestes barrières, d’autant que certains ont prévenu l’administration qu’ils étaient positifs au Covid-19 ou cas contacts. "La maison des examens nous a dit que si on ne venait pas, on allait avoir 0 sur 20 à notre épreuve. Ce n’était pas possible, ça fait chuter toute la moyenne. Rater son BTS parce qu’on a le Covid-19, c’est dommage. Toutes les personnes de mon entourage y sont allées", explique une étudiante, d’abord positive à un test antigénique, avant d’être finalement négative suite à un test PCR.

"Des protocoles sanitaires pris à la légère"

Violette, une autre étudiante, était cas contact et a dû se rendre sur place. "C’est une injustice énorme. On se retrouve à aller passer des examens en présentiel pendant cette pandémie. On réclame le BTS en contrôle continu pour éviter ce stress d’attraper ou de refiler le virus autour de nous. Et on n’a pas du tout la préparation nécessaire pour ce diplôme", déplore-t-elle, jeudi 8 avril. La Maison des examens, de son côté, explique n’avoir fait qu’appliquer le règlement et que les modalités de contrôle continu ne relèvent pas de ses prérogatives. "Les protocoles sanitaires ont été pris à la légère", s’est exprimé Aurélien Taché, député "Les Nouveaux démocrates" du Val d’Oise.