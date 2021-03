Union européenne : vers la création d'un passeport vaccinal ?

Alors que les États-membres de l’Union européenne sont toujours vivement touchés par l’épidémie de Covid-19, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de présenter un projet de passeport vaccinal pour faciliter les déplacements. Mais cette initiative va même plus loin. "Il s’agit bien d’un certificat médical numérique plus large qui indiquera si on a été vacciné mais aussi si on a été testé ou si on présente des anticorps", rapporte le journaliste de France Télévisions Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique), mardi 2 mars.

Pas de discriminations

L’objectif est cependant d’éviter toute discrimination entre les personnes qui auront pu être vaccinées et celles qui ne le seront pas. Comme le rappelle le journaliste, la principale fonction de ce passeport est bien de "pouvoir voyager librement à travers l’Union européenne, que ce soit pour le travail ou pour le tourisme". Toutefois, d’autres problématiques surgissent également, à l’instar de celle de la protection des données.

Le JT

Les autres sujets du JT